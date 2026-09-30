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30.09.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Abend an Fahrt

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 457,95 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 457,95 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 461,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 457,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 833'060 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 478,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 4,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 266,82 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 41,74 Prozent wieder erreichen.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,17 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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