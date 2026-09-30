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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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30.09.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag gesucht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 457,70 USD zu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
382.05 CHF -0.25%
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Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 457,70 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 459,57 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 457,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 311'373 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 478,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 266,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,70 Prozent.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,17 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 30.09.2026

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