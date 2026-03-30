Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Abend auf rotem Terrain

Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 315,15 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 314,46 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 327,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'550'496 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (390,10 USD) erklomm das Papier am 26.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 23,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Mit Abgaben von 57,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 33.70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.04.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 14,21 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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