Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend ins Plus

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 458,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 458,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 451,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'026'133 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 266,82 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 71,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,17 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 4,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 15.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,80 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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