Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Montagabend nordwärts

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 452,11 USD zu. Bei 454,26 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 436,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'129'965 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 476,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 5,35 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 221,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Nach 2,77 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,82 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.04.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 16.07.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Taiwan Semiconductor Manufacturing möglicherweise am 22.07.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,71 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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