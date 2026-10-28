Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verteidigt Stellung am Mittwochabend

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 437,18 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 440,80 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sank bis auf 436,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 439,00 USD. Bisher wurden via New York 744'004 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 487,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 11,50 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 63,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Der Umsatz wurde auf 46.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.08 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2027 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,22 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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