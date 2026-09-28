Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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28.09.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend im Aufwind
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 453,49 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 453,49 USD. Bei 455,07 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 448,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 714'013 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Bei 478,89 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 5,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 266,82 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,17 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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