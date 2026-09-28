Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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28.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 444,97 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 444,97 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 444,90 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 448,39 USD. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 251'674 Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 478,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 7,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 266,82 USD am 22.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 40,04 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,17 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,31 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 40.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umgesetzt.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2026 wird am 15.10.2026 erwartet. Am 21.10.2027 wird Taiwan Semiconductor Manufacturing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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