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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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28.08.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 420,15 USD abwärts.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 420,15 USD nach. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 419,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 427,49 USD. Bisher wurden heute 571'334 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Bei 478,89 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 13,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 225,72 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 46,28 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 16,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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