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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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28.08.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Nachmittag tiefer

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 425,20 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 425,20 USD nach. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 424,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 427,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226'486 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 225,72 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 88,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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