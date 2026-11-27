Um 20:26 Uhr sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 353,34 USD zu. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 354,00 USD zu. Bei 353,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'255'918 Stück gehandelt.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 487,47 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,96 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2025 (275,08 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 22,15 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,18 USD aus. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 46.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 17,15 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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