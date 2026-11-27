Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Bei 354,00 USD erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,25 USD. Zuletzt wechselten 761'391 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 487,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 28,62 Prozent niedriger. Am 18.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 275,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,18 USD aus. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 15.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,60 USD gegenüber 2,91 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,11 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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