Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Dienstagabend zu

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 437,24 USD zu. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 438,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 428,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 813'722 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 487,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,98 Prozent.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,12 USD ausgeschüttet werden. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 46.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.08 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 17,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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