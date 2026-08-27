Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Abend gestärkt

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 427,20 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 429,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 423,86 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 968'129 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 478,89 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach oben. Bei 225,72 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 47,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 30.23 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,70 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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