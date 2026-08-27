Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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27.08.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 424,01 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in der Spitze bis auf 425,55 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 423,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 498'846 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 12,94 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 46,77 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,70 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 27.08.2026
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