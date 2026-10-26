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26.10.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 427,97 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 427,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 428,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 418,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 853'208 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 13,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 37,65 Prozent Luft nach unten.
Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,12 USD ausgeschüttet werden. Am 15.10.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Umsatz lag bei 46.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,22 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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