Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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26.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend gefragt
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 418,39 USD.
Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 418,39 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 420,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 418,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 628'247 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 225,72 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 46,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 40.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,70 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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