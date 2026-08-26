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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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26.08.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 417,45 USD bewegte sich die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Mit einem Wert von 417,45 USD bewegte sich die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 420,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 416,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 418,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 278'300 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (225,72 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 45,93 Prozent sinken.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 16,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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