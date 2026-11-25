Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 341,52 USD abwärts. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sank bis auf 321,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,50 USD. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 2'694'547 Aktien.

Bei einem Wert von 487,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 29,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 273,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,18 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 4,60 USD gegenüber 2,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 33.08 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,15 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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