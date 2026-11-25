Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,5 Prozent auf 326,36 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 323,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 328,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'031'553 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 273,09 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,32 Prozent.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,18 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent auf 46.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,15 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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