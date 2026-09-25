Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 451,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 455,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 449,06 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 451,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 554'348 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 40.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 15.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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