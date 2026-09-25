Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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25.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Nachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 452,60 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 452,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 455,03 USD. Bei 451,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 325'574 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 478,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 5,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 266,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 41,05 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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