Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945.7100 0.3%  SPI 19’771.2 0.3%  Dow 51’769 0.8%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9441 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’288 0.2%  Bitcoin 69’572 -0.4%  Dollar 0.8284 0.1%  Öl 104.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Devisen: Ruhiger Handel am Abend
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Plus500 Depot

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Nachmittag an

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 452,60 USD nach oben.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
375.08 CHF 2.56%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 452,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 455,03 USD. Bei 451,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 325'574 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 478,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 5,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 266,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 41,05 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?

54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?

Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS IonQ und NVIDIA: Beginnt jetzt die Quanten-Revolution?
15:48 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
11:37 SMI vor freundlichem Wochenausklang
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.