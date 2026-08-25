Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 415,23 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 419,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 415,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 623'689 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 478,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,33 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 45,64 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 40.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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