Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 417,50 USD zu. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 419,71 USD zu. Bei 415,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 331'071 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,70 Prozent. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 225,72 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,94 Prozent.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.18 Mrd. USD im Vergleich zu 30.23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 15.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,69 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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