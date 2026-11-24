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24.11.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 348,66 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 348,66 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 339,80 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 354,80 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'558'585 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (487,47 USD) erklomm das Papier am 06.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,81 Prozent. Bei einem Wert von 273,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 27,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,19 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026. Es stand ein EPS von 4,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 46.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.08 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,15 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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