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24.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 346,95 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 346,95 USD ab. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,58 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 354,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 777'503 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Bei einem Wert von 487,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 273,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,29 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 46.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 33.08 Mrd. USD umgesetzt.
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,15 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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