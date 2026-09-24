Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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24.09.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 448,14 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 448,14 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 452,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 442,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 838'251 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 6,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 266,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,15 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,79 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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