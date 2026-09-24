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24.09.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Abschlägen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 444,08 USD ab.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
365.73 CHF -1.18%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 444,08 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 440,92 USD. Bei 442,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 250'809 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 7,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 266,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 39,92 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 USD belaufen. Am 16.07.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 16,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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