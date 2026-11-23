Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 20:26 Uhr 14,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 386,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 386,75 USD. Zuletzt wurden via New York 3'160'377 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 487,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 24,92 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,19 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,60 USD gegenüber 2,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 21.01.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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