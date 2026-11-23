Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 16,0 Prozent auf 369,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 386,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 386,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'897'040 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 487,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Bei 266,82 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 38,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,19 USD aus. Am 15.10.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,91 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 17,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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