Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagabend mit Kursplus

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 417,06 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 421,30 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 413,72 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 613'487 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 266,82 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,15 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.68 Mrd. USD – ein Plus von 41,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,19 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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