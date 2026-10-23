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23.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 418,00 USD nach oben.
Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 418,00 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 420,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 413,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 356'457 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 487,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,62 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 266,82 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 56,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,15 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Beim Umsatz wurden 46.68 Mrd. USD gegenüber 33.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 präsentieren.
In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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