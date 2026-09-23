Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 446,31 USD ab. Bei 442,92 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 449,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 917'500 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 478,89 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 6,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 67,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,15 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,78 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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