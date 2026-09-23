Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 444,94 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 444,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 449,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409'401 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 7,63 Prozent zulegen. Bei 266,82 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,15 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 40.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 16,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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