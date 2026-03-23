Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Montagabend an

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 340,08 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 343,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'672'342 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 390,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 14,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 153,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,78 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 15.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 33.70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,22 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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