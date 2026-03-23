Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’325 1.6%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9131 0.3%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’417 -2.0%  Bitcoin 55’747 4.3%  Dollar 0.7861 -0.2%  Öl 99.3 -9.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526Partners Group2460882NVIDIA994529Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla startet Terafab: Eigene KI-Chip-Fabrik vor dem Start - Aktie im Fokus
APG-Aktie: Pascal Frei übernimmt Leitung der Verkaufsregionen
TotalEnergies-Aktie: Offshore-Pläne in den USA gestoppt - Konzern zieht Konsequenzen
Imperial Brands-Aktie: Reemtsma macht Werk in Langenhagen dicht - 600 Stellen betroffen
Google- und Meta-Aktien gewinnen dennoch: EU-Kommissarin trifft CEOs
Suche...
Plus500 Depot

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.03.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Montagabend an

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Montagabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 340,08 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
263.55 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 340,08 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 343,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'672'342 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 390,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 14,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 153,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,78 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 15.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 33.70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,22 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

KI-Nachfrage ungebrochen: TSMC verzeichnet starkes Umsatzwachstum - Aktie legt zu

NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen

NVIDIA-Aktie aufgestockt: Das waren die Depotwerte von Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten