Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Dienstagabend fester

Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 449,87 USD. Bei 442,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 687'159 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 6,46 Prozent zulegen. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 265,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,15 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 15.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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