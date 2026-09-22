Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 446,67 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 447,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 442,14 USD. Bisher wurden via New York 342'899 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 478,89 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,21 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 265,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit Abgaben von 40,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,31 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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