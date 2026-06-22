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22.06.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Montagabend an

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Montagabend an

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 467,29 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Um 20:26 Uhr sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 467,29 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 476,31 USD. Bei 476,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'624'667 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (476,31 USD) erklomm das Papier am 22.06.2026. 1,93 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 206,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 55,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,83 USD, nach 2,77 USD im Jahr 2025. Am 16.04.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 35.85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 25.52 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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