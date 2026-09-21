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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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21.09.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verteuert sich am Montagabend

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 442,15 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
362.04 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 442,15 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 443,38 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 442,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 836'080 Stück.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 7,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 262,84 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 40,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,15 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,76 USD je Wertpapier. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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