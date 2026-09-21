Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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21.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag zu
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 438,28 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 438,28 USD zu. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 442,20 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 442,20 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 335'610 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 478,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 8,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.09.2025 Kursverluste bis auf 262,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 40.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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