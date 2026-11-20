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20.11.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 8,1 Prozent auf 323,62 USD nach.
Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 8,1 Prozent auf 323,62 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 319,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,56 USD. Bisher wurden via New York 3'176'937 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,55 Prozent.
Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 USD je Aktie ausschütten. Am 15.10.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,91 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 46.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,15 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 20.11.2026
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