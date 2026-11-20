Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 338,23 USD. Das bisherige Tagestief markierte Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 335,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 339,56 USD. Bisher wurden heute 1'162'486 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 487,47 USD erreichte der Titel am 06.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 44,13 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 21,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 15.10.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 17,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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