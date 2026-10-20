Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Abend fester

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 428,01 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 428,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 416,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'247'597 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,89 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,66 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,76 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,15 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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