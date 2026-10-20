Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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20.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 421,75 USD zu. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 422,74 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 416,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 337'410 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (487,47 USD) erklomm das Papier am 06.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 15,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 266,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Am 15.10.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.68 Mrd. USD im Vergleich zu 33.08 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren. Am 21.10.2027 wird Taiwan Semiconductor Manufacturing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,18 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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