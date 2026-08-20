Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend in Grün

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 414,35 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 417,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 408,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 829'462 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 223,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.18 Mrd. USD im Vergleich zu 30.23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 16,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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