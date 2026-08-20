Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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20.08.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 416,01 USD zu.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 416,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 416,15 USD. Bei 408,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 524'945 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (478,89 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,12 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 223,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Abschläge von 46,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 15.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,69 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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