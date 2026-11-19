Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 354,80 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 351,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 369,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'650'001 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 27,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,19 USD. Am 15.10.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 vorlegen.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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