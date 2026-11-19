Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 371,49 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 374,72 USD zu. Bei 369,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 588'822 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (487,47 USD) erklomm das Papier am 06.10.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,22 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 266,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 39,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD aus. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,60 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.68 Mrd. USD im Vergleich zu 33.08 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 21.01.2027 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 17,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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