Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend zu

Um 20:26 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 421,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 427,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 421,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'155'712 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (487,47 USD) erklomm das Papier am 06.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,63 Prozent. Bei einem Wert von 266,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 36,71 Prozent sinken.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,15 USD je Aktie ausschütten. Am 15.10.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 46.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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