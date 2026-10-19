Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 419,69 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 421,50 USD. Bei 421,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 456'012 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 16,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 36,42 Prozent Luft nach unten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,15 USD belaufen. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 21.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,13 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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